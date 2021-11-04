Нова Пошта запустила нову послугу, про яку мріяли мільйони українців

Компанія «Нова пошта» запустила новий проект у співпраці із національним газопостачальником «Нафтогаз». Відтепер для того, щоб стати клієнтом «Нафтогазу» споживач може просто завітати до найближчого відділення поштового оператора та виконати просту процедуру реєстрації.





Опція зміни газового постачальника стала доступна клієнтам «Нової пошти» із 1 листопада. Для виконання процедури підключення споживачів компанія залучила свою платіжну систему NovaPay. Деталі нововведення днями повідомила прес-служба ГК «Нафтогаз».

Подати заявку для приєднання до газової компанії споживачі тепер зможуть в одному із 1700 відділень поштового оператора «Нова пошта». Тобто послуга буде доступною навіть для мешканців невеличких міст і сіл.

Громадянин, що вирішив змінити газову компанію, повинен звернутися до касира відділення «Нової пошти» із наступними документами:

паспортом та ідентифікаційним номером;

кодом EIC – особистим 16-значним газовим номером, що присвоюється квартирі або ж приватного будинку громадянина;

документом, що засвідчує право власності на житло;

письмовою згодою співвласника житла, якщо право власності оформлене на кількох осіб.

Після отримання всіх перелічених документів, касир перевіряє їх та вводить необхідні дані у фінансову систему NovaPay. Тим часом клієнт ставить свій підпис на заяві про приєднання, а також на документі про згоду передачі персональних даних.

Усі заповнені документи працівник «Нової пошти» надсилає до ГК «Нафтогаз», після чого постачальник зв’язується з новим клієнтом та повідомляє його про початок співробітництва. Передача документів до «Нафтогазу» та їх обробка займають від 3 до 5 днів.

Нова система зміни постачальника покликана спростити побут українців та зробити актуальну наразі процедуру більш простою і доступною. Новою опцією можна скористатися у будь-якому куточку України, а швидкість обробки даних позбавить споживачів від паперової тяганини, заощадивши час та нерви.