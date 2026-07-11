В Египте туристам советуют держаться подальше от этой рыбы: она выглядит красиво, но может поранить

Во время отдыха в Хургаде, Шарм-эш-Шейхе или Марса-Аламе туристы часто любуются рифовыми рыбками у берега. Но одна из них может нанести глубокий порез, если попытаться к ней прикоснуться.

На курортах Египта Красное море привлекает туристов не только теплой водой, но и коралловыми рифами. Во время сноркелинга там можно увидеть десятки ярких рыб, среди которых встречаются и рыбы-хирурги. Они выглядят эффектно и часто не кажутся опасными, но своё название получили не случайно.

Главная особенность этих рыб — острый шип у основания хвоста. Он похож на маленькое лезвие или скальпель. Именно из-за этого «оружия» рыб и назвали хирургами. У некоторых видов такие шипы могут быть ядовитыми, а используют их рыбы для защиты от хищников или нежелательных «гостей».

Почему это важно для отдыхающих

В Красном море хорошо известен вид Acanthurus sohal, или красноморская рыба-хирург. Она обитает у рифов, питается водорослями и может проявлять территориальное поведение. В открытых источниках этот вид описывают как агрессивный при защите своей части рифа.

Клинок рыбы-хирурга

Для туриста это означает одну простую вещь: рыба обычно не нападает просто так, но может резко отреагировать, если человек подплывет слишком близко, протянет руку к рифу или попытается дотронуться до рыбы.

Следует быть особенно осторожными:

во время сноркелинга у кораллов;

когда рыба не уплывает, а как будто «кружит» на одном месте;

если рядом много туристов, которые кормят или пугают рыб;

когда человек пытается сфотографировать рыбу с очень близкого расстояния;

если ребенок протягивает руку к яркой рыбке у рифа.

Порез от рыбы-хирурга может быть глубоким. Флоридский музей естественной истории отмечает, что неосторожный человек, пытающийся схватить такую рыбу, рискует получить серьёзный порез хвостовым шипом; такие раны могут болеть, отекать и сопровождаться повышенным риском инфекции.

Что делать, если рыба поранила

Самое важное правило для туристов в Египте — не паниковать, но и не игнорировать рану. Морская вода, песок и контакт с кораллами повышают риск воспаления, поэтому порез нужно обработать как можно скорее.

Если рыба-хирург зацепила руку или ногу:

выйдите из воды;

промойте рану чистой пресной водой;

остановите кровотечение чистой салфеткой или бинтом;

не трите рану песком и не применяйте сомнительные «народные средства»;

обратитесь в медпункт отеля или к врачу, особенно если порез глубокий.

Divers Alert Network рекомендует после получения травм на море промыть рану, удалить заметные посторонние предметы и обратиться к врачам, если наблюдается кровотечение, боль или риск инфицирования.

Главный вывод прост: рыбы-хирурги не являются морскими «монстрами» и не охотятся на людей. Они питаются преимущественно водорослями и защищают свою территорию. Но для туристов в Египте это ещё одно напоминание: в Красном море не стоит прикасаться к рыбам, кораллам и любым ярким морским обитателям. Лучше любоваться ими на расстоянии — тогда отдых у рифов будет безопасным.