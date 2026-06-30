До конца лета будет действовать комиссия в размере 1%: «ПриватБанк» обновил условия денежных переводов

«ПриватБанк» продлил действие сниженных тарифов на международные карточные переводы. Новые условия будут действовать до 31 августа 2026 года включительно.

Речь идет о переводах в Приват24 с зарубежных карт на карты ПриватБанка, а также о переводах с валютных карт банка на карты за рубежом.

Согласно обновленным условиям, комиссия за перевод с карты иностранного банка на карту ПриватБанка составляет 1 % от суммы. Ранее тариф составлял 1,5 %.

Кроме того, комиссия в размере 1 % от суммы перевода будет взиматься при переводах с валютных карт «ПриватБанка» на зарубежные карты. Минимальная комиссия — 50 грн. Ранее за такие операции взималось 2 % от суммы, также с минимальной комиссией в 50 грн.

Как будут осуществляться переводы

Перевод с иностранной карты на карту ПриватБанка можно осуществить в мобильном приложении или веб-версии Приват24 через раздел «Переводы на карту». Пользователю необходимо указать реквизиты карты иностранного банка, выбрать карту ПриватБанка для зачисления средств и подтвердить операцию.

Перевод с карты «ПриватБанка» на зарубежную карту также оформляется через «Приват24». Для этого необходимо указать данные иностранной карты, сумму перевода и подтвердить платеж.

Важное условие: переводить средства на зарубежную карту можно только с валютной карты «ПриватБанка» в долларах США или евро.

В банке отмечают, что валютную цифровую карту можно открыть удаленно в Приват24. Также в приложении доступна покупка валюты онлайн.