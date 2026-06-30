До кінця літа діятиме комісія 1%: ПриватБанк оновив умови грошових переказів

ПриватБанк продовжив дію знижених тарифів на міжнародні карткові перекази. Нові умови діятимуть до 31 серпня 2026 року включно.

Йдеться про перекази в Приват24 із закордонних карток на картки ПриватБанку, а також про перекази з валютних карток банку на картки за кордоном.

За оновленими умовами, комісія за переказ із картки іноземного банку на картку ПриватБанку становить 1% від суми. Раніше тариф був 1,5%.

Також 1% від суми переказу діятиме для переказів із валютних карток ПриватБанку на закордонні картки. Мінімальна комісія — 50 грн. Раніше за такі операції стягували 2% від суми, також із мінімумом 50 грн.

Як працюватимуть перекази

Переказ із закордонної картки на картку ПриватБанку можна зробити в мобільному застосунку або вебверсії Приват24 через розділ переказів на картку. Користувачу потрібно вказати реквізити картки іноземного банку, обрати картку ПриватБанку для зарахування коштів і підтвердити операцію.

Переказ із картки ПриватБанку на закордонну картку також оформлюється через Приват24. Для цього потрібно вказати дані іноземної картки, суму переказу та підтвердити платіж.

Важлива умова: надсилати кошти на закордонну картку можна лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро.

У банку зазначають, що валютну цифрову картку можна відкрити дистанційно в Приват24. Також у застосунку доступна купівля валюти онлайн.