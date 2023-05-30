У Міноборони України пообіцяли не нападати на російську територію

Київ не стане нападати на територію Росії , заявив глава Міноборони України Олексій Резніков .

За словами міністра, Україні не потрібна російська земля. Київ «прагне нормальних відносин» з Росією, як з Польщею , Словаччиною чи Румунією , запевнив Резніков.

Глава оборонного відомства також спростував причетність Києва до обстрілу у Білгородській області. Резніков додав, що наступальні операції України можливі «у двох-трьох місцях на полі бою як на півдні, так і на сході».

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ затвердив терміни початку контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ). За його словами, українське керівництво вже ухвалило рішення про те, як і коли далі рухатимуться українські підрозділи. Ці питання, а також забезпечення боєприпасами, підготовка нових бригад та тактика обговорювалися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.