В “Дии” можно будет заказать кредитную карту и получать туда помощь

Министерство цифровой трансформации Украины приступило к работе над новым амбициозным проектом. В ведомстве собираются запустить цифровой банк прямо в государственном приложении «Дия». Главной целью создания “Дия Банка”, по словам разработчиков, является привлечение большего количества украинцев к получению социальных выплат на карту.





Об этом сообщило издание «Forbes Украина», которое в свою очередь получило данные от непосредственных участников проекта. Также информацию о работе над необанком в “Дия” подтвердил один из заместителей главы Минцифры Михаила Федорова.

От осведомителей, пожелавших сохранить свою анонимность, стало известно, что целью создания «Дия Банка» является не только желание увеличить количество граждан, получающих соцвыплаты безналичным путем. Разработчики цифрового банка стремятся создать универсальный продукт с гибким функционалом. С помощью этой платформы государство сможет не только начислять средства от Минсоца и Пенсионного фонда на специальные карты украинцев, но и значительно снизить риск их нецелевого использования.

Кроме того, новая система позволит значительно увеличить число банков-партнеров, в частности привлечь к механизму соцвыплат небольшие финучреждения. Все они получат API, с помощью которого смогут подключиться к интерфейсу «Дия».

Стоит отметить, что разработка необанка в государственном приложении “Дия” обойдется Министерству цифровой трансформации недешево. Как отметил топ-менеджер одного из цифровых финучреждений Украины, проект потянет ориентировочно на $3-5 млн.

Но, несмотря на дороже, создание финансовой платформы в «Дия» сейчас самое время. Во время войны объем соцвыплат, получаемых украинцами, значительно увеличился. В связи с этим процесс их начисления также стал более важным. В частности, на первый план вышло удобство и безопасность процедуры получения гражданами Украины государственных выплат. Ведь далеко не все украинцы на сегодняшний день имеют доступ к качественному банковскому сервису.