Мешканці новобудов можуть платити за світло менше

З початком повномасштабної війни в Україні мешканці новобудов, які не були належним чином приєднані до електромереж, опинилися у скрутній ситуації. Адже такі будинки енергопостачальниками сприймалися як промислові об’єкти. Відповідно пожильцям, які вже встигли туди заселитися, нараховували платню за електропостачання по комерційному тарифу 5 грн/кВт*год.

Однак тепер мешканцям свіжозданих новобудов більше не доведеться переплачувати за світло. Як роз’яснив один з найбільших енергопостачальників України компанія Yasno, з жовтня 2022 року чинності набрав закон про ринок електроенергії. Згідно з ним здані в експлуатацію новобудови з діючими комунікаціями почали сприймати як житлові будинки, а не комерційні об’єкти. Відповідно й тарифи для їх мешканців знизилися до рівня споживацьких – 1,68 грн\кВт*год.

Причому тариф 1,68 грн\кВт*год діє незалежно від того, скільки електроенергії споживають мешканці новобудов. Але є один нюанс. Щоб платити за світло як всі, мешканцям новобудов доведеться виконати одну умову – укласти тимчасовий договір з енергопостачальником. Від імені мешканців будинку це може зробити забудівник, управляюча компанія, ОСББ або житлово-будівельний кооператив. Крім цього потрібно також організувати облік спожитої на певні цілі електроенергії.

Після укладення такого договору на розподіл електроенергії, споживачі матимуть повне право оплачувати ресурс за тарифом 1,68 грн/кВт*год. Звісно йдеться лише про енергію, яка використовується у побутових цілях. Згаданий закон буде діяти протягом війни та ще рік після її завершення, тобто після відміни воєнного стану.

Однак коли мине рік з моменту скасування військового стану, закон втратить свою силу. І якщо до того часу процес приєднання багатоквартирного будинку до електромереж на постійній основі все ще не завершиться, його пожильців знову переведуть на тариф 5 грн/кВт*год. Тож забудівник повинен у відведений час вирішити це питання з оператором системи розподілення електроенергії та остаточно передати будинок управляючому або ОСББ. Після цього кожен з мешканців новобудови зможе в індивідуальному порядку підписати договір з обленерго та енергопостачальником.