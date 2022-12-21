Жители новостроек могут платить за свет меньше

С началом полномасштабной войны в Украине жители новостроек, которые не были должным образом присоединены к электросетям, оказались в затруднительной ситуации. Ведь подобные дома энергопоставщиками воспринимались как промышленные объекты. Соответственно жильцам, которые уже успели туда заселиться, начисляли оплату за электроснабжение по коммерческому тарифу 5 грн/кВт*ч.

Однако теперь жителям свежесданных новостроек больше не придется переплачивать за свет. Как разъяснил один из крупнейших энергопоставщиков Украины компания Yasno, с октября 2022 года вступил в силу закон о рынке электроэнергии. Согласно ему, сданные в эксплуатацию новостройки с действующими коммуникациями начали воспринимать как жилые дома, а не коммерческие объекты. Соответственно и тарифы для их жителей снизились до уровня потребительских – 1,68 грн/кВт*ч.

Причем тариф 1,68 грн/кВт*час действует независимо от того, сколько электроэнергии потребляют жильцы новостроек. Но есть один нюанс. Чтобы платить за свет как все, жильцам новостроек придется выполнить одно условие – заключить временный договор с энергопоставщиком. От имени жильцов дома это может сделать застройщик, управляющая компания, ОСМД или жилищно-строительный кооператив. Кроме этого, нужно также организовать учет потребленной на определенные цели электроэнергии.

После заключения такого договора на распределение электроэнергии потребители будут иметь полное право оплачивать ресурс по тарифу 1,68 грн/кВт*ч. Конечно речь идет только об энергии, используемой в бытовых целях. Упомянутый закон будет действовать во время войны и еще год после ее завершения, то есть после отмены военного положения.

Но как только пройдёт год с момента отмены военного положения, закон утратит свою силу. И если к тому времени процесс присоединения многоквартирного дома к электросетям на постоянной основе все еще не завершится, его жителей снова переведут на тариф 5 грн/кВт*ч. Поэтому застройщик должен в отведенное время решить этот вопрос с оператором системы распределения электроэнергии и окончательно передать здание управляющему или ОСМД. После этого каждый из жильцов новостройки сможет в индивидуальном порядке подписать договор с облэнерго и энергопоставщиком.