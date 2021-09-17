Українців налякали здорожчанням електроенергії більше, ніж в 3 рази

Затверджене президентом ще на початку вересня рішення РНБО суттєво підніме ціну на електрику для бізнесу. Тарифи для населення наразі не зростуть. Однак громадяни все одно відчують коливання на енергоринку, якщо не напряму, то опосередковано.





Ініційована Радою нацбезпеки та оборони зміна максимальної вартості електроенергії збільшить ціну ресурсу для вітчизняних підприємств ледь не удвічі. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та компослуг вже порекомендували встановити граничну вартість світла на рівні 8 грн за кВт*год. Нагадаємо, що зараз ціна електрики для бізнесу становить 4 грн за кіловат, а у нічний час – 2 грн.

Тарифи для населення поки що зростати не будуть. Навіть навпаки: з 1 жовтня 2021 року ми платитимемо вже не 1,68 грн за кВт*год, а лише 1,44 грн. Діятиме така ціна для усіх домогосподарств, що використовують до 250 кіловатів за місяць. Якщо обсяги споживання перевищують вказаний ліміт – сума у платіжці розраховуватиметься за актуальним зараз тарифом 1,68 грн.

Однак у перспективі захмарні ціни на світло можуть отримати й прості українці. Станеться це у тому випадку, якщо енергетичний ринок країни стане відкритим, а спецзобов’язання, що обмежують зростання тарифів, буде скасовано. Тоді населення цілком може отримати платіжки із тарифом 5 грн за кіловат, що більш ніж у три рази перевищує поточну вартість світла.

Важливо відзначити, що здорожчання електроенергії для бізнесу також не залишиться для нас непоміченим. Адже виробництво будь-якого харчового, чи промислового продукту потребує певних енерговитрат. Тож нову вартість електрики виробники частково перекладуть на споживачів.

Тариф закладатиметься майже у кожний продукт, який ми купуємо у супермаркеті. Таким чином українці все одно заплатять більше, якщо не за комунальні послуги, то у вигляді податку на придбані товари.