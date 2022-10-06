Переломний момент вже близько: астрологиня розповіла, коли українцям чекати найтяжчих бойових дій 

Переломним моментом у військовому протистоянні України та росії стане друга половина жовтня та перші кілька тижнів листопада. У цей період досягнуть свого піку бойові дії за звільнення окупованих територій, а над Україною нависне нова, ще не знайома населенню загроза.

Про це розповіла відома українська астрологиня Наталія Нестеренко. Вона вважає, що події найближчих двох місяців будуть асоціюватися у людей з подіями лютого-березня. Адже українці стикнуться із загрозами, які можуть стати для них справжнім шоком.

Нестеренко стверджує, Україна систематично завдаватиме режиму путіна поразку за поразкою. Та оскільки президент росії справжній фанатик, він не зупиниться та вперто намагатиметься довести всьому світу свою правоту. Його вчинки ставатимуть все більш божевільними. Адже, щоб виправдати цю війну, йому потрібно досягти бодай якихось успіхів.

Та у відповідь на свої дії очільник Кремля отримає потужну відсіч. Таким чином він зажене свою країну та людей у пастку, з якої вони не зможуть вибратися ще принаймні кілька десятиліть.

Астрологиня підкреслила, в наступні місяці образ путіна в очах росіян та всього світу буде остаточно зруйнований. А це своєю чергою прискорить завершення війни та перемогу українців. При цьому наприкінці жовтня та в першій половині листопада буде зберігатися загроза застосування росією ядерної зброї. Але ймовірність такого розвитку подій досить низька.

Прогнозистка додала, що до грудня поточного року Україна отримає значну підтримку у боротьбі з росією від НАТО та США. Ця фінансова та політична співдія зі світовими лідерами допоможе Україні пришвидшити свою перемогу. Фінальна крапка у військовому протистоянні буде поставлена у лютому. Хоча повернути окуповані з початку року території ЗСУ вдасться ще до кінця грудня.