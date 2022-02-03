Нова пошта змінила ціни на популярну послугу
З 1 лютого знижена доплата за кожне додаткове місце в одній накладній. Про це GSMinfo повідомили в прес-службі Нової пошти. Оновлені тарифи виглядають наступним чином:
- для відправлень до 2 кг – доплата 10 гривень замість 30 гривень
- до 10 кг – доплата 30 гривень замість 50 гривень.
- до 30 кг – 70 гривень.
З нового року компанія змінила підхід до тарифікації на кожне додаткове місце в одній накладній. Згідно оновлення, оцінюється кожна посилка за окремим тарифом: відправлення, що має максимальну вагу – за базовим, решта – за зниженим.
Таке рішення було прийнято, щоб клієнти могли об’єднувати свої посилки групуванням в коробки більшого розміру або палети для оптимізації витрат на доставку.
Однак зворотній зв’язок, отриманий від клієнтів, показав, що не в усіх випадках є така можливость через індивідуальність бізнес-процесів.
Йдучи назустріч клієнтам Нова пошта прийняла рішення про зниження тарифу на додаткове місце в накладній.