Нова пошта змінила ціни на популярну послугу

З 1 лютого знижена доплата за кожне додаткове місце в одній накладній. Про це GSMinfo повідомили в прес-службі Нової пошти. Оновлені тарифи виглядають наступним чином:





для відправлень до 2 кг – доплата 10 гривень замість 30 гривень

до 10 кг – доплата 30 гривень замість 50 гривень.

до 30 кг – 70 гривень.

З нового року компанія змінила підхід до тарифікації на кожне додаткове місце в одній накладній. Згідно оновлення, оцінюється кожна посилка за окремим тарифом: відправлення, що має максимальну вагу – за базовим, решта – за зниженим.

Таке рішення було прийнято, щоб клієнти могли об’єднувати свої посилки групуванням в коробки більшого розміру або палети для оптимізації витрат на доставку.

Однак зворотній зв’язок, отриманий від клієнтів, показав, що не в усіх випадках є така можливость через індивідуальність бізнес-процесів.

Йдучи назустріч клієнтам Нова пошта прийняла рішення про зниження тарифу на додаткове місце в накладній.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿