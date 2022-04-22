В Польше массово ищут украинских мужчин на работу, а вот с женщинами проблема

С начала войны в Украине на польском рынке труда возник настоящий дефицит рабочей силы. Как оказалось в Польше около 80% вакансий для эмигрантов сугубо «мужские». Поскольку многие украинцы вернулись домой, чтобы стать на защиту родины, поляки начали искать работников в Молдове, Казахстане и Индии.





Однако особенности рынка труда Польши стали проблемой не только для местных жителей, но и для украинок, приезжающих в соседнюю страну в качестве беженок. Вакансий для женщин-эмигранток на польском рынке труда очень мало, поэтому многие наши соотечественницы, несмотря на потенциальную опасность, решают возвращаться на родину.

Согласно данным Пограничной службы Польши в течение последней недели количество вьезжающих и выезжающих из страны украинцев почти сравнялось. А в период с 15 по 17 апреля количество граждан Украины, которые ехали домой, было даже больше.

Всего же с начала войны в Польшу уехало почти 2,8 миллиона человек, а обратно вернулись 756 тысяч. Среди граждан, пересекших границу в направлении Украины, большую часть составляют мужчины призовного возраста. Однако немало там и женщин, которым так и не удалось найти работу в Польше.

Как отметили в международном кадровом агентстве Gremi Personal, польский рынок труда нуждается в переформатировании. Мужчины из Украины вернутся на свои рабочие места еще не скоро, так что Польше необходимо увеличить количество рабочих мест для женщин еще до начала «высокого сезона» в отраслях торговли, пищевой промышленности и логистики. Иначе эти отрасли будут страдать от нехватки работников и немалого ущерба.

Сейчас же поляки нанимают на работу украинцев, имеющих право выезжать из страны, например многодетных родителей или студентов. Временно заменить наших заробитчан также пытаются выходцами из Молдовы, Казахстана, Индонезии и других азиатских стран.