Польща вирішила змінити правила для українців: стане складніше

В Польщі збираються змінити правила перебування для українських біженців. Зокрема наших співвітчизників зобов’яжуть платити за своє житло, таким чином стимулюючи до пошуку роботи. Що ж стосується соціальних виплат, то їх зможуть отримувати лише ті, хто постійно знаходиться у Польщі.

Відповідні поправки до закону про допомогу біженцям незабаром будуть розглянуті польським Сеймом. За словами ініціаторів змін, приписи цього закону застаріли і потребують адаптації до нових реалій.

Як повідомляє інтернет-видання RMF24, у випадку прийняття змін до закону працездатні українці будуть змушені знайти роботу та утримувати себе самостійно. Зокрема з січня 2023 року від них вимагатимуть покриття 50% вартості проживання у гостьових будинках, хостелах чи інших тимчасових помешканнях. А якщо до кінця березня біженці не встигнуть працевлаштуватися та переїхати у повноцінне житло, платити за тимчасове помешкання доведеться і повному обсязі.

Крім того частині біженців з України більше не будуть виплачувати соціальну допомогу. Це стосується українців, які на щодень не проживають у Польщі. Як заначив заступник голови МВС країни Павел Шефернакер, пільги повинні отримувати лише ті українці, які повноцінно функціонують у польському суспільстві, тобто постійно проживають та працюють в Польщі.

Та незважаючи на певні обмеження для українських біженців, деякі правки до закону покращать їх становище в Польщі. Зокрема в країні може запрацювати механізм автоматичного продовження терміну перебування. Зараз же всім нашим співвітчизникам, що знаходяться у Польщі більше 9 місяців, потрібно подавати спеціальну заяву на продовження цього строку.

Шефернакер підкреслив, завдяки такому нововведенню працевлаштовані українці зможуть спокійно жити в Польщі і ні про що не турбуватися. Також він додав, що на сьогоднішній день в країні офіційно працює і платить податки вже понад 450 тисяч українців. Тож Польща також отримає від зазначених змін до закону чималий зиск.