Масові закриття відділень та звільнення тисяч працівників: в ПриватБанку паніка

Днями Печерський суд столиці відкрив провадження про заборону масового звільнення працівників ПриватБанку. Розглянути дану проблему суд закликала профспілка банку, що вирішила встати на захист трудового колективу. Скорочення штату працівників правління банку мотивує затвердженою стратегією розвитку, яка своєю чергою має на меті зменшити кількість фізичних відділень та витрати на зарплатню для персоналу.





Про розпочате судове провадження щодо заборони звільнення 6 тисяч співробітників ПриватБанку із гордістю повідомила профспілкова організація державного банку. Там переконані, що скорочення такої великої кількості громадян насамперед порушує їхні конституційні права. У профспілці також зазначили, що понад 95% філій ПриватБанку є прибутковими, тож закриття навіть невеликої їх частини не принесе жодної економічної вигоди державному банку.

Наразі у рішенні суду зазначається, що звернення надійшло від Первинної профспілкової організації працівників ПриватБанку. У їх позові міститься прохання визнати незаконним рішення Кабміну щодо затвердження стратегії розвитку державного банку та скасувати його.

Важливо відзначити, що звернення до суду стало останньою краплею терпіння працівників банку. Адже профспілка ще у серпні зверталася до правління Привату, намагаючись переконати керівництво не звільняти тисячі працівників принаймні до 2024 року, як це було зазначено у попередній стратегії розвитку. Натомість вони запропонували скоротити інші витрати фінансової установи, зокрема кошти на охорону, транспорт чи премії керівництву.

Однак очільники банку не пішли назустріч трудовому колективу. При цьому достеменно відомо, що заробітна плата членів правління протягом останнього року зросла ледь не удвічі, не кажучи вже про різноманітні бонуси та надбавки, у яких керівники банку також собі не відмовляють.

У такій ситуації працівникам фінансової установи доводиться лише чекати рішення суду, сподіваючись на добропорядність та чесність вітчизняних служителів Феміди.