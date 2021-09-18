Зима близко: украинцев пугают ростом тарифов и отсутствием газа

Накануне старта отопительного сезона разговоры о повышении тарифов не утихают. Эксперты утверждают, что зима 2021/22 годов станет для украинцев непростой, ведь мы можем столкнуться с дефицитом энергоресурса, что собственно и приведет к увеличению его цены для населения. Так каких тарифов на отопление и горячую воду ожидать украинцам уже в ближайшие месяцы?





Свое мнение по поводу повышения цен на коммуналку высказал бывший министр ЖКХ, народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

«Премьер-министр Шмыгаль ввел в заблуждение как парламент, так и простых украинцев, убеждая их в стабильности цен на коммунальные услуги. Цена газа для населения не может остаться такой же, если стоимость ресурса для теплокоммунэнерго возрастет. Это просто физически невозможно», – подчеркивает депутат.

В подтверждение своих слов Кучеренко привел в пример ситуацию в Киеве. Ведь по столичному плану повышения тарифов стоимость тепла для населения увеличится в 1,5 раза, а для бюджета цена возрастет почти вдвое.

«Вопрос лишь в том, позволит ли правительство повысить тарифы? Единственным и наиболее разумным для власти выходом из ситуации является применение бюджетных компенсаторов. В частности речь идет о субсидии и субвенции, которые просто необходимо заложить в бюджет 2022 года», – резюмировал Кучеренко.

Высказался на газовую тему и экс-глава Министерства экономики, и по совместительству советник главы Офиса президента Тимофей Милованов. Он отметил, что сейчас цены на газ действительно растут сумасшедшими темпами. В частности, на европейском энергетическом рынке стоимость «голубого топлива» уже почти пересекла границу в 1000 долларов за тысячу «кубов». Однако политик не считает, что это обязательно приведет к росту тарифов для населения.

«Рыночная цена газа и тарифы – это совершенно разные понятия. Разницу между ними будут компенсировать. Эта обязанность ляжет на плечи местных бюджетов, а также госбюджета», – отметил Милованов.