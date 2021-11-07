Николай Тищенко снова в центре скандала

Недавно народный депутат от партии “Слуга народа” оконфузился, отвечая на простой вопрос. Предлогом для шуток, мемов и осуждения со стороны простого народа стал ответ на вопрос о продуктах и ​​их стоимости на киевских рынках. Все потому, что Николай в 2021 году покупает по ценам 2017 года. Как ему это удается, мужчина не объясняет.





Как так случилось, что народный избранник покупает гречку по 28 гривен за кг, в то время, как все остальные граждане покупают ее почти в два раза дороже — навсегда останется тайной. Еще больше удивила украинцев цена на говядину. Нардеп рассказал, что покупает ее на Бессарабском рынке по 50-70 гривен за килограмм.

Это не первый случай, когда Николай Тищенко оказывается в центре скандала и дает повод шутить над собой. Тот факт, что депутат и ресторатор любит быть в центре народного внимания сложно оспорить. Все помнят его скандалы с вечеринкой и “Велюром” разводом и карьерой на ТВ.

Но на этот раз украинцев возмутил тот факт, что нардеп совсем не понимает, о чем говорит. Теперь на рынках можно встретить очень интересные ценники с сообщениями “Специально для Тищенко”.

Динамика роста цен на продовольствие 2021

А цены на продукты всё больше загоняют граждан в тупик. Стоимость формируют многие факторы, даже подорожание энергоносителей. Выросла цена на газ, поэтому возрастет и на продукты. Так сахар вырос в цене на 88% всего за год, куриное мясо на + 6%, говядина аж на + 12%.

Государственная служба статистики сообщает, что украинцы за последний год стали употреблять меньше основных продуктов. Мясо, овощи, рыба, хлеб постепенно покидают потребительскую картину. Это может свидетельствовать лишь о нехватке средств и о низком уровне жизни в стране.