Українці знайшли спосіб скуповувати долар по офіційному курсу

Останніми місяцями в Україні великої популярності набула послуга придбання безготівкової валюти з наступним її розміщенням на депозиті. Населення без упину несе гривневу готівку до банків. В результаті почав зростати відсоток за її переведення у безготівкову форму.

Про це на своїй Facebook-сторінці розповів Василь Невмержицький, радник голови правління Кредитінвест банку. За його словами послуга придбання долара з його тимчасовим розміщенням на депозиті викликала серед українців справжній ажіотаж. Та й не дивно адже купуючи безготівкову валюту громадяни економлять по 4-5 грн на кожному доларі. Саме такою є різниця між картковим курсом та вартістю готівкового долара на чорному ринку.

Але є у популярної послуги й деякі мінуси. Невмержицький підкреслив, що через масове скуповування українцями безготівкового долара, банки просто «захлинулися» готівковою гривнею. Вони щосили намагаються позбутися надлишку, переводячи принесені українцям гроші у безготівкову форму. А зробити це можна лише через їх розміщення на кореспондентських рахунках. Та оскільки банки почали розміщувати все більше коштів на коррахунках, комісія за цю операцію зросла і становить зараз аж 0,3%.

В майбутньому ж ситуація з перенасиченням українських банків готівкою може ще більше ускладнитися, адже з 1 жовтня Національний банк збільшив ліміт на придбання безготівкової валюти. Тепер українці можуть конвертувати в долари та розміщувати на депозиті до 100 тис. грн на місяць. Для порівняння, до 1 жовтня ця сума була удвічі меншою та становила відповідно 50 тис. грн. При цьому мінімальний строк зберігання валюти на депозиті не змінився. Він як і раніше становить 3 місяці.

Нагадаємо, що Кредитінвест банк став одним із перших українських банків, що відреагували на зміну НБУ ліміту та встановили обмеження на купівлю долара в сумі 100 тис. грн. Його випередили лише державний Приватбанк та Монобанк.