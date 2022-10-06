Лукашенко вимагає від військових померти за країну

Президент Білорусії Лукашенко вимагав від військових померти за країну та народ. Про це глава республіки заявив на нараді з економічним блоком уряду, повідомляє Telegram -канал Пул Першого.

Він розповів про проведену у вівторок, 4 жовтня, зустріч із військовими та висловився про свою вимогу до них. «Ви знаєте, що я від них вимагав? Не знаєте? Це стосується мене і військових. Ми маємо померти, якщо нам потрібно буде померти за країну та народ», — зазначив Лукашенко.

При цьому президент нарік, що ті ж військові не можуть отримати вчасно квартиру, «шалене грошове забезпечення» та належним чином забезпечити своїх дітей.