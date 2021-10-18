Попит на українських працівників у Польщі досяг піку: хто потрібен найбільше

Кількість наших громадян у Польщі на 2021 досягла історичного максимуму. При цьому попит на робочу силу з України залишається як і раніше високим. Причина криється в стрімкому зростанні ВВП Польщі на 11,1%. Наші сусіди борються з наслідками пандемії і виходять з кризи, а значить потреба в робочій силі стабільно зростає. Особливо багато пропозицій для осіб, які бажають працювати на заводах, виробництвах і складах.





Директорка міжнародної корпорації з працевлаштування GremiPersonal Анна Джоболда розповіла, що в Польщі відчувається нестача працівників у ключових галузях економіки. Особливо це актуально для с / г галузі. У фермерів справжня проблема, адже знайти працівників вкрай складно. Збір врожаю яблук під загрозою – зарплати підняли до максимального рівня. Якщо підвищити ще трохи, то збирати урожай буде просто не доцільно.

Особливо багато актуальних вакансій для людей, готових працювати на харчових і промислових підприємства, складах, логістичних центрах, будівництві. Саме в цих секторах економіки працюють 80% всіх українців у Польщі. Також гостро відчувається брак кадрів з України в галузі обслуговування. За час пандемії люди перекваліфікувалися або знайшли роботу в інших кафе/готелях. Нові люди не бажають працевлаштовуватися у сфері обслуговування, адже через коронавірус ситуація залишається нестабільною, і незрозуміло чого чекати завтра.

Найбільше співробітники потрібні на такі роботи:

Робота на заводах з виробництва м’ясопродуктів

Потрібні люди на найрізноманітніші роботи – від забою птиці до упаковки готової продукції. Робота пропонується незалежно від статі та віку. Знання польської необов’язкове. В місяць можна отримати близько 5 тис. злотих.

Робота на складах e-commerce.

Тут потрібні люди для пакування одягу та сортування замовлень. Середня зарплата 4 тис. злотих на місяць.

Виготовлення виробів з металу і дерева.

Ця робота призначена для чоловіків. Попит стабільно високий. В місяць можна отримати близько 4 тис. злотих. Багато в чому заробіток залежить від графіка.

Рахунок українців у Польщі йде на мільйони. І в той час, як все більше наших громадян шукають роботу в сусідній країні, наша економіка йде на дно. Тим не менш, достаток робочих місць у Польщі дозволяє українцям не жити за межею бідності. До того ж дефіцит кадрів штовхатиме наших сусідів на підвищення заробітної плати, що не може не радувати українців у Польщі.