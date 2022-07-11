Українцям повернуть частину коштів, витрачених на газ весною

Українські споживачі, яких із 1 травня перевели не обслуговування до «Нафтогазу», помилково заплатили за травневу порцію ресурсу своєму попередньому постачальнику. Однак регіональні газзбути вже розпочали процедуру повернення переплат. Що потрібно зробити, щоб отримати свої гроші назад?





Ліквідація цілої низки газових компаній через їхню неспроможність виконувати умови поставок ресурсу стала справжнім сюрпризом для багатьох побутових споживачів. До певного часу українці й не здогадувались, що їх автоматично перевели на обслуговування до «Нафтогазу» та продовжували платити попередньому постачальнику. Тому за природний газ, спожитий у травні і наданий «Нафтогазом», вони заплатили компаніям, які фактично вже не є учасниками ринку.

Проте у більшості газзбутів зараз повним ходом йде процес повернення переплат. Зокрема столичний постачальник «Київоблгаз Збут» наразі вже повернув на рахунки клієнтів 633 тис. грн, помилково заплачених за «травневий газ». Інші регіональні постачальники також потроху розраховуються з клієнтами.

Щоб повернути свої кошти, які випадково опинилися на рахунку колишнього постачальника, українцям необхідно створити спеціальну заявку. Для цього не треба приходити в офіс колишнього постачальника, а лише надіслати йому електронного листа. До листа потрібно додати наступні документи:

заяву на повернення коштів;

копію паспорта та ІПН;

квитанцію про оплату за газ;

реквізити свого банківського рахунку.

Всі копії документів перед відправкою варто завірити надписом «згідно оригіналу», поточною датою та підписом. Після цього залишається лише надіслати лист-заявку на електронну адресу колишнього постачальника та чекати надходження грошей на карту.

Нагадаємо, що на обслуговування до ГК «Нафтогаз» у травні було переведено майже 10 млн. побутових споживачів України. Усім їм призначили фіксований річний тариф компанії 7,96 грн за кубічний метр з ПДВ та без врахування вартості транспортування.