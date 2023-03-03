Краще не буває: які знаки зодіаку стануть щасливчиками березня

У березні астрологічна ситуація обіцяє сприятливий період більшості зодіакальних знаків. Однак для трьох з них цей місяць стане казковим. Улюбленцям зірок щаститиме як на роботі, так і в особистій сфері. Тож вони можуть просто розслабитися і насолоджуватися життям.

Лев

Народжені під цим сузір’ям навесні здійснять справжній кар’єрний прорив. Вони з легкістю вирішать всі труднощі на роботі та успішно закриють старі проекти. Натомість розпочнуть роботу над новою ідеєю, яка захопить їх з головою і дозволить показати всі свої приховані таланти.

Завдяки впливу планети Юпітер, що саме опиниться в знаку Овена, Леви піднімуться вище по кар’єрних сходах і отримають значно більшу свободу дій. Вони зможуть приймати рішення та планувати власний час незалежно від керівництва. Тож щоб вирватися в кількаденну подорож, яку Леви вже давно планували разом із другою половинкою, їм навіть не доведеться брати відпустку.

Терези

У березні Терези відчують сильне прагнення до незалежності. До 7 березня вони зуміють визначитися з головними аспектами, які хотіли б змінити в своєму житті, і одразу ж почнуть діяти. Перш за все Терези візьмуть курс на фінансову незалежність. Представники знаку повернуться до улюбленої справи, яку раніше були змушені залишити, і почнуть розвиватися в ній та будувати амбітні плани на майбутнє.

В особистому житті також відбудуться певні зміни. Уродженці знаку визначаться зі своїм ставленням до партнера і врешті-решт приймуть рішення. Це може бути як остаточной розрив, так і раптове бажання взяти шлюб. Та що б не вирішили Терези – все на краще.

Риби

Рибам у березні варто довіритися інтуїції. Особливо це актуально для тих представників знаку, які не можуть визначитися з професією чи майбутнім місцем роботи. Внутрішнє «Я» підкаже Рибам, якій справі варто присвятити своє життя.

Натомість у стосунках на Риб чекає справжній сюрприз. Самотні представники знаку зустрінуть людину свого життя. А ті, хто вже давно у стосунках, відкриють для себе нові грані партнера і закохаються у нього ще дужче.