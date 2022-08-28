В Україні у 10 раз можуть зрости штрафи для водіїв-порушників

У Верховній Раді Україні (далі ВР) запропонували переглянути розміри штрафів для водіїв. У найближчому майбутньому їх збільшать для порушників обмеження швидкості. Зростання штрафних стягнень передбачено правками до законопроєкту 6523 про Адміністративні порушення. Всі необхідні документи вже передано до другого читання.





Прогнози для порушників невтішливі. Під час війни діють жорсткі закони, тому не виключено, що такий проєкт буде утверджено та підписано дуже швидко. На цей раз водіям краще зайвий раз не ризикувати на дорозі, тому що штрафи за порушення зростуть у 10, 15 і більше разів.

Як зміняться розміри штрафів

Документ подано до ВР на розгляд та зареєстровано ще у січні 2022 року. У першому читанні його ухвалили, і якщо він пройде друге читання, залишиться лише поставити підпис президента. Після цього зміни матимуть юридичну силу.

У правках запропоновано ввести зміни до ст. 122, а саме збільшити розмір штрафу до 200 неоподаткованих мінімумів за перевищення обмежень швидкості понад 80 км/год. На даний час за таке порушення водій сплачує лише 340 гривень. Після прийняття правок розмір зросте у 10 разів і сягне 3400 гривень.

При перевищенні швидкісного обмеження більше ніж 100 км/год запропоновано змінити розмір штрафу, і збільшити до суми рівній 250 неоподаткованим мінімумам (4250 грн). А поки що правопорушники сплачують всього 1700 гривень.

Якщо водій транспортного засобу виїде на зустрічну смугу, різко змінить швидкість чи змусить інших водіїв вжити подібні заходи, що загрожують їх безпеці, у такому випадку він (порушник) має сплатити штраф у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів (5100 грн).

Згідно з чинним законодавством при створенні аварійної ситуації порушник поки що сплачує штраф у розмірі 1700 гривень.