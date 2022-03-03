Bloomberg назвал Украину концом России

Санкции большинства стран мира и сумасшедшее падение рубля – это лишь первый шаг к ожидающей Россию экономической катастрофе. Только за последнюю неделю акции российских компаний на крупнейших мировых биржах упали в цене на 23%. Облигации также мгновенно обесценились из-за угрозы дефолта. А с рублем больше не хочет иметь дела ни один брокер.





Авторитетное финансовое издание Bloomberg пишет, что Украина вскоре положит конец всем финансовым перспективам РФ. Миллионы долларов российских богачей и бизнесменов уже заморожены на счетах ведущих банков мира. Остальные же активы государства-агрессора дешевеют со скоростью света.

«Ни один инвестор больше не рискнет вкладывать свои деньги в российскую экономику», – высказался директор по политическим исследованиям компании TS Lombard Кристофер Гренвилл.

Эксперт подчеркнул, что введенные против России санкции нанесут стране такой ущерб, от которого она не сможет прийти в себя десятки лет. Хотя еще в начале 2022 года, до варварского нападения на Украину, экономика РФ была на подъеме в связи с удорожанием нефти и газа.

На днях всемирно известна сеть бирж Intercontinental Exchange Inc. приняла решение полностью удалить долговые обязательства предприятий из России, находящихся сейчас под санкциями, из собственных индексов фиксированной доходности.

Еще в конце 2021 года инвесторы со всего мира владели ценными бумагами компаний РФ почти на 86 млрд. дол. Сейчас же акции на 13 млрд. дол., принадлежащие европейцам и американцам, находятся в подсанкционных предприятиях.

Что касается российской валюты, курс рубля сейчас просто падает в бездну. По состоянию на 28 февраля деньги захватчика потеряли 12% своей цены по отношению к доллару США. А с начала 2022 года валюта РФ подешевела на 20%. Такое резкое обесценивание – мировой антирекорд. Так что окупанту придется сполна искупить вину за нападение на незасимую Украину.

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