«Укрпочта» сделала популярную среди пенсионеров услугу полностью бесплатной

«Укрпочта» сделала шаг навстречу пенсионерам. С 1 июля почтовая компания предоставляет услугу пересылки заявления о выплате пенсии в Пенсионный фонд совершенно бесплатно. Теперь пенсионерам будет проще сообщить в государственное ведомство о том, что они хотят получать свои ежемесячные выплаты с помощью сервиса компании.





Воспользоваться бесплатной услугой можно будет до конца 2021 года. Пакет необходимых документов для передачи полномочий по доставке пенсий «Укрпочте» будут отправлять заказным письмом. «Нулевой» тариф действует для отправки бумаг в ПФУ, а также управления соцзащиты населения.

Акция коснется не только пенсионеров, но и граждан, получающих любые другие соцвыплаты и имеющих пенсионное удостоверение.

Идея акции у руководства «Укрпочты» возникла не случайно. «Весной наша компания довольно часто сталкивалась с ситуацией, когда агенты банков, и даже соцработники, переводили пенсионные выплаты в финучреждения. При этом самих пенсионеров даже не извещали. Естественно такая ситуация вызвала недовольство у многих граждан. Ведь жителям регионов не всегда было удобно получать свои выплаты в банке из-за отсутствия филиалов вблизи их места проживания», – рассказал Дмитрий Полищук, заместитель директора компании «Укрпочта».

Никакой вины почтового оператора в сложившейся ситуации конечно же нет. Но в «Укрпочте» решили помочь пенсионерам вернуться к более удобному для них формату получения пенсий. А для поощрения новых клиентов собственно и предложили бесплатную услугу. Таким образом пересылка документов в Пенсионный фонд стала для граждан значительно проще.

Во время процедуры отправки заявления украинцы, для которых действительна акция с «нулевым» тарифом, будут платить только за конверт. Все остальные расходы возьмет на себя национальный почтовый оператор.

Известно также, что порядок выплаты пенсий, соцвыплат и субсидий через «Укрпочту» будет сохраняться в Украине еще как минимум до 1 января 2023 года.