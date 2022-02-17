Українець знайшов в кишені копійку ціною в десятки тисяч гривень: їх ще повно

В Україні монету номіналом 2 копійки продають майже за 1 тис. євро. Такі грошові знаки вже вийшли з обороту, однак вони все ще трапляються у кишенях та гаманцях українців. А нумізмати та колекціонери готові торгуватися за рідкісні копійки до неймовірних сум.





Цінний лот власник розмістив на популярному українському онлайн-аукціоні Violity. Лише за кілька днів вартість монети злетіла з 1 грн до 30 тис. грн. Тощо ж у цьому грошовому знакові так зацікавило потенційних покупців? Чому учасники торгів готові без вагань викласти за монету десятки тисяч гривень?

Унікальна монета вагою 1,81 г була виготовлена у 2000 році. Та згідно з даними Національного банку України, 2 копійки у зазначеному році офіційно не карбувалися. Великі партії монет цього номіналу вибули випущені з 1992 по 1994 роки, у 1996 році та з 2001-го до 2013-го. Тож не зрозуміло, як ця монета взагалі побачила світ.

Саме загадкове походження копійки і стало секретом її популярності на аукціоні. Як тільки лот розмістили на сайті Violity, за нього почалася запекла боротьба. Стартова ціна складала лише 1 грн. Та лише за три ставки вона підскочила майже до 10 тис. грн. Власник монети і незчувся, як за його лот уже пропонували 30 тис. грн.

Варто зазначити, що продавець у своєму оголошенні не повідомляє, чи підлягала монета реставрації. Невідомо також у якому стані вона знаходиться, та чи має якісь значні дефекти. Однак відсутність таких даних здається зовсім не хвилює учасників аукціону, які наперебій закидають продавця черговими ставками.

Наразі за цінну монету зробили вже понад 30 ставок. Однак за торгами спостерігають ще 412 потенційних покупців, що у будь-який момент можуть підняти ціну. Тож важко навіть уявити, якою буде вартість монети до кінця торгів.

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