Стало известно, по какому показателю lifecell опережает Киевстар и Vodafone

Среди украинских телеком-операторов постоянно идет ожесточенная борьба за первенство. Однако обычно лавры победителя достаются одной из двух самых многочисленных по количеству клиентов компаний в стране. Но в этот раз на первый план вышел наименьший представитель «большой тройки» операторов сотовой связи lifecell. Он неожиданно опередил своих основных конкурентов по одному из ведущих показателей.





По результатам 3-го квартала текущего года 83% абонентов lifecell оказались пользователями смартфонов. Это достижение оператор подчеркнул в своем квартальном отчете. По данным на 1 октября 2022 года, количество клиентов lifecell, пользующихся «умными телефонами», составило 7,4 миллиона. При этом общее количество абонентов телеком-компании насчитывает 8,9 миллиона человек.

Тем временем первый в рейтинге операторов Украины Киевстар по проценту смартфонизации оказался на третьем месте. Среди его клиентов 18 миллионов пользователей смартфонов, а это всего 70% от всей абонентской базы Киевстар. Однако следует отметить, что за последний год смартфонов в сети популярного оператора стало на 1,5 миллиона больше. Скорее всего, это связано с высококлассным сервисом, который предлагает Киевстар в сегменте 3G- и 4G-интернета.

Второй по количеству пользователей украинский оператор Vodafone стал вторым также по показателю смартфонизации. Он не слишком опередил Киевстар и завершил третий квартал 2022 года с 71% абонентов владельцев смарт-устройств. Из 19 миллионов клиентов Vodafone современными средствами связи пользуется около 13,5 миллиона.

Показатель смартфонизации очень важен для современных операторов, ведь характеризует качество интернета, Bluetooth, и других параметров, важных для пользователей «умных устройств». Так что лидерство по этому критерию много значит для сотовой компании, свидетельствует о ее прогрессивности и больших перспективах на будущее.

Впрочем, общий уровень смартфонизации в Украине сложно определить, даже владея данными от трех самых массовых операторов. Большое количество украинцев имеет более одного мобильного телефона. К тому же смартфоны зачастую оборудованы несколькими слотами для сим карт.