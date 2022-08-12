Китайский гороскоп на неделю по 21 августа

Новая неделя августа обещает быть довольно активной и даже эффективной. Это если не считать «потряхивающего» эффекта столкновения Обезьяны с Тигром, которое будет продолжаться вплоть до 7 сентября.





В энергиях недели собирается полный букет — от «наказания неблагодарности» до «звезды небесной добродетели» и «хранилища». Это значит, что при умелом лавировании и олимпийском спокойствии весьма вероятен успех в делах и отношениях.

Понедельник, 15 августа. Ян Металл на Крысе

Понедельник ожидается довольно быстрый — энергия Воды, активированная Крысой, ускорит процессы, связанные с коммуникациями. Это могут быть как переговоры, так и транспортировка грузов и передача информации. Можно ожидать прорыва. Но не факт, что результат этого прорыва будет позитивным. Общий энергетический фон нестабилен, и новости могут быть не самыми хорошими.

Тем, кому Металл и Вода полезны, стоит запланировать на понедельник начало новых проектов. Можно подписывать документы, покупать имущество, открывать инвестиционные сделки. Главное, чтобы все ваши начинания были рассчитаны на длительный эффект.

Те, кто точно знает про неполезность для себя Воды и Металла и ронял все из рук на прошлой неделе, лучше подождите с началом важных проектов. Особенно не стоит начинать лечение, ремонты и путешествия. Занимайтесь только неотложными делами, разгребайте рутину и уделяйте максимальное внимание телу. Физические нагрузки в разумном количестве, прогулки на природе, СПА и массажи — то, что точно поможет нам в этом августе.

Те, у кого в карте есть Лошадь, постарайтесь провести день максимально спокойно и предсказуемо. Иначе эмоции могут занести.

Вторник, 16 августа. Инь Металл на Быке

Во вторник тема Воды и Металла продолжится, но в более мягком — Инь-варианте. Хозяин дня Бык прибавит делам стабильности и основательности, а Инь Металл — блеска.

День подходит для продолжения начатых дел, встреч с партнерами и визуализации будущих свершений. Планируйте на вторник совещания, переговоры, мозговые штурмы и презентации. Не стоит переезжать, начинать стройку, устраивать свадьбу и начинать что-либо очень важное. Есть большая вероятность нестыковок, смены планов и невыполнения обещаний.

Люди с Козой в карте бацзы могут ощущать во вторник непонятное давление. Вам имеет смысл просто переждать. День пройдет, а вместе с ним пройдет и это ощущение.

Среда, 17 августа. Ян Вода на Тигре

В среду к месячной схватке Тигра и Обезьяны подключится второй Водяной Тигр. От дня можно ожидать эмоциональной нестабильности и внезапных событий. И не факт, что они будут благоприятными — скорее разрушающими.

Тем, кто живет свою тихую маленькую жизнь, рекомендовано посвятить среду отдыху или рутине. Если же спокойствие не про вас, попробуйте прожить среду максимально осознанно — не лезьте на рожон, отслеживайте свои эмоциональные реакции, не подвергайте риску себя и окружающих.

Среда — неблагоприятный день для важных начинаний. Особенно для свадеб, помолвок, открытия бизнеса. Не рекомендовано посещать больницы и заболевших — перенесите эти дела на другую дату. А вот если задумали с кем-нибудь расстаться, то день разрушения очень даже подходит для этакого дела.

Наиболее странно и нестабильно могут чувствовать себя в среду люди с Тигром, Змеей и Обезьяной в карте. Примите это как данность и не зацикливайтесь на эмоциях.

Четверг, 18 августа. Инь Вода на Кролике

Нельзя сказать, что четверг будет сильно отличаться от среды — все то же самое, только в профиль. Негативные тенденции продолжают действовать, но мы не даем им шанса заловить нас в ловушку неудачи.

В четверг энергии могут навредить слишком рискованным персонажам. Стоит отложить на попозже разные экстремальные развлечения, типа каякинга, альпинизма, скалолазанья и прыжков с тарзанки. Лихачество на дороге – тоже не самое лучшее занятие в этот день (да и вообще в этом августе). Эти предупреждения особенно касаются Тигров и Обезьян, а также тех, у кого в карте есть знак Петуха.

Чем же заняться в четверг? День довольно неплох для встреч с друзьями/подругами, задушевных разговоров и прочих посиделок. Если ранее не удалось с кем-то договориться или расстаться, запланируйте это суперважное дело на четверг. Должно повезти.

Пятница, 19 августа. Ян Дерево на Драконе

А вот в пятницу дела пойдут! Особенно по сравнению с предыдущими деньками. Энергия Дракона придаст пятнице устойчивость и успех. В общем, смело планируйте на этот день то, что откладывали всю неделю.

День неплох для того, чтобы ходить по докторам, начинать строительство и ремонт, переезжать в новое жилье, устраивать смотрины, сватовство и свадьбы. Помогут энергии и тем, кто ищет новую работу или начинает учиться. Энергии располагают также к благоприятному общению — планируйте именно на пятницу важные встречи, свидания и переговоры.

Благоприятен день и для торговых сделок. Особенно выгодными будут ценные покупки — если вам требуется продать или купить недвижимость (или еще что-то очень крупное), делайте это в пятницу, 19-го. Наиболее удачливыми в этом плане могут оказаться люди с Собакой в карте. Они же могут почувствовать себя гораздо более эмоциональными, чем в остальные дни.

Суббота, 20 августа. Инь Дерево на Змее

Суббота может стать долгожданным днем релакса после бешеной недели. Энергии дня помогут получить заслуженное признание в виде отдыха, комплиментов и приятного времяпрепровождения с важными для вас людьми. Но это случится, только если вы сумеете успокоить свой ум.

Энергии субботы несут в себе так называемое «огненное наказание», что может проявиться в повышенной импульсивности, лихорадочном состоянии ума, невозможности контролировать эмоции. Может показаться, что вас не ценят и даже предают. Попробуйте не давать волю таким чувствам, возьмите паузу, выдохните и подумайте — так ли все плохо на самом деле? Есть вероятность, что разочарования удастся избежать.

Суббота также может принести неприятные инциденты на транспорте — будьте предельно аккуратны на дорогах. Не стоит в такой день начинать лечение, брать кредит или покупать что-то крупное. Лучше всего субботу провести в кругу родных вам людей — в неге и релаксе.

Наиболее подверженными негативным трендам дня будут люди с Тигром, Обезьяной и Змеей в карте бацзы.

Воскресенье, 21 августа. Ян Огонь на Лошади

В отличие от негативно «огненной» субботы, воскресенье будет позитивно «огненным» днем. Будет тепло, светло и оптимистично. Энергии дня располагают к творчеству, открытости и энтузиазму.

В воскресенье благоприятно устраивать деловые встречи, договариваться о важном партнерстве, осуществлять инвестиционные сделки. Шопинг, свидания и походы в учреждения культуры также принесут массу позитивных впечатлений.

Обязательно уделите время разговорам и мечтам о будущем. Благодаря сильной энергии Огня вам удастся заглянуть чуть дальше обычного и более ясно увидеть собственные перспективы. При этом стоит осознавать, что день высветит в людях и их планах не только хорошее. Если вы чувствуете, что партнер с вами не до конца искренен, в воскресенье вам удастся вывести его на чистую воду.

Те, у кого в карте есть Крыса могут в воскресенье чувствовать себя ослабленными. Вам точно не стоит испытывать свой организм на прочность.