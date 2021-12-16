Кому слід віддати борги, а кому купити подарунки: гороскоп на четвер, 16 грудня

З ранку на нас впливає 12-а, а ввечері 13-та місячна доба. Енергетика обох днів схожа, головне, що треба робити цього четверга, це виявляти милосердя. Наші щастя та удача в цей період залежать від того, наскільки ми добрі та щедрі до оточуючих.





Гороскоп на 16 грудня для Овнів

Астрологи радять вам поголодати – вашому шлунку корисно трохи відпочити.

Гороскоп на 16 грудня для Тельців

День проведіть серед людей — розгадайте їхні бажання та й підіть їм назустріч.

Гороскоп на 16 грудня для Близнюків

Чим менше благ чекатимете, тим більше доброго отримаєте сьогодні.

Гороскоп на 16 грудня для Раків

Прислухайтеся до своєї інтуїції та робіть те, що вона вам підказує.

Гороскоп на 16 грудня для левів

Не треба нікому нав’язувати своїх рішень. Дозвольте іншим чинити по-своєму.

Гороскоп на 16 грудня для Дів

Якщо у вас є борги, то сьогодні чудовий день, щоб їх роздавати.

Гороскоп на 16 грудня для Терезів

Повірте, наведення порядку та затишку в будинку – це те, що є найбільш актуальним для вас.

Гороскоп на 16 грудня для Скорпіонів

Поспілкуйтеся з представниками старшого покоління і чимось допоможіть їм.

Гороскоп на 16 грудня для Стрільців

Ви здатні відчути таємні бажання вашої половинки та виконати їх.

Гороскоп на 16 грудня для Козерогів

Ця місячна доба буде багата на підказки та поради від вищих світлих сил.

Гороскоп на 16 грудня для Водоліїв

Це дуже вдалий день для вибору та покупки подарунків на всі випадки життя.

Гороскоп на 16 грудня для Риб

Одним із символів дня є колесо – все, що зробите, повернеться до вас у майбутньому.