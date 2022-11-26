Ощадбанк змінив правила роботи своїх банкоматів

Ощадбанк змінив правила користування своїми банкоматами. Тепер знімаючи готівку в банкоматній мережі Ощаду власники карток будь-якого з українських банків не сплачуватимуть ані копійки комісії.

Відмінити комісію на зняття коштів у державному банку вирішили через ситуацію в країні. Проблеми з електропостачанням призвели до того, що українці, більшість з яких вже давно перейшла на безготівкові розрахунки, були змушені повернутися до готівкової оплати. Адже без електрики не працюють термінали, та й банківська система не завжди може обробити безготівковий платіж.

У пресс-службі Ощадбанку повідомили, що завдяки відміні комісії для власників карт інших банків, українцям стане ще доступнішою найбільш актуальна зараз банківська послуга. Якщо громадянину терміново знадобиться готівка, йому не доведеться шукати банкомат саме свого банку. Натомість він зможе скористатися банкоматною мережею Ощаду без жодних втрат. До слова ця мережа на сьгоднішній день є однією з найбільших в Україні і налічує 2574 банкоматів. Більше лише у ПриватБанку – 5143 банкоматів, розташованих по всій території країни.

Нагадаємо, що ПриватБанк також днями змінив правила зняття грошей для клієнтів інших банків. У фінустанові збільшили суму готівки, яку такі користувачі банкоматів можуть отримати за одну операцію. Тепер вона дорівнює 20 тис. грн, тобто стільки ж, скільки можуть зняти за раз власники карток ПриватБанку. Раніше ж клієнти інших банків могли зняти у банкоматах Привату не більше 10 тис. грн за одну операцію.

Інтервал між двома зняттями готівки у банкоматах ПриватБанку складає 3 години. Максимальна ж сума, яку може отримати клієнт Ощаду, Укргазбанку, ПУМБ чи будь якої іншої фінустанови, дорівнює 100 тис. грн. При цьому комісію за зняття готівки для клієнтів інших банків у ПриватБанку не відмінили. Тож користуватися банкоматами Привату українцям, що не є його клієнтами, буде не так вигідно, як знімати гроші в мережі Ощаду.