Samsung почала розсилати оновлення One UI 9 Watch для Galaxy Watch 8 і Galaxy Watch 8 Classic. Торішні годинники отримали більшість функцій, які компанія вперше показала разом із Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2.

Здоров’я та тренування

Головна новинка має назву Vitals. Під час сну годинник аналізує п’ять показників, а саме пульс, варіабельність серцевого ритму, частоту дихання, температуру шкіри та рівень кисню в крові. На їх основі система формує вашу особисту норму й повідомляє, якщо показники помітно від неї відхиляються.

Функція Vitals аналізує п’ять показників під час сну

Heart Health Score поєднує щоденні дані про сон і активність в одну оцінку та показує, як ваші звички впливають на здоров’я серця. Daily Cardio Load вимірює навантаження на серцево-судинну систему не лише під час тренувань, а й протягом звичайного дня. Fitness Index зводить кілька показників фізичної форми в загальну картину й підбирає тренування під ваші цілі.

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Покращили й функції сну. Поради від Sleep Coaching стали персональнішими, а виявлення апное тепер працює на основі ШІ-алгоритму. Він аналізує порушення дихання протягом кожної години сну й поділяє результати на мінімальні, епізодичні та часті.

Що ще нового

З’явився циферблат Portrait, на який можна вивести улюблені фото, а застосунок «Компас» навчився зберігати важливі точки, наприклад місце, де ви залишили авто, або табір у поході.

Оновлення поширюється поступово, тож до всіх власників, зокрема в Україні, воно дійде не одразу. Samsung попереджає, що доступність окремих функцій залежить від країни, моделі та оператора. Перевірити наявність оновлення можна в застосунку Galaxy Wearable на смартфоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Samsung може відмовитися від щорічного випуску Galaxy Watch.