Українцям порадили користуватися VPN при покупках в інтернеті

Використання VPN під час інтернет-шопінгу має свої переваги. Воно допоможе заощадити, вбереже від злому і іноді навіть від крадіжки грошей. Ось три причини, чому пора почати використовувати VPN при покупках в Інтернеті.





1. Можна безпечно робити покупки в загальнодоступних мережах Wi-Fi

Ми не втомлюємося повторювати, що загальнодоступні мережі Wi-Fi – найбільш простий спосіб отримати ваші особисті дані. Інформація, що проходить через таку мережу, не шифрується, тому будь-який хакер може вкрасти дані, перехопити файли cookie і отримати доступ до вашого облікового запису. Чим це загрожує? Так легко можна отримати ваші:

реквізити банківської картки та банківського рахунку;

паролі від соціальних мереж;

доступ до електронної пошти та ін.

При використанні VPN хакер не зможе побачити цю інформацію – все просто.

2. Можна отримати більш вигідну пропозицію

Вже не секрет, що деякі магазини пропонують користувачам гаджетів Apple ціни вище, ніж для користувачів Windows або Android. Також ціна може залежати від країни, в якій ви перебуваєте: ваш IP-адреса відстежується щоразу, коли ви відвідуєте інтернет-магазин, щоб надавати вам інформацію з урахуванням вашого місця розташування.

Ще один варіант «цінової дискримінації»: ціна може варіюватися в залежності від зібраної про користувача інформації – купівельні звички, частоті покупок, віку та ін.

Так що використовуйте VPN щоразу, коли купуєте авіаквитки, бронюєте готель, орендуєте автомобіль.

3. Доступ до сайтів магазинів і спецпропозицій з будь-якої точки

Через цензуру деякі сайти заборонені в певних країнах, причому це можуть бути навіть великі майданчики. VPN дозволяє отримати доступ до цих ресурсів, не дивлячись на блокування, і, наприклад, не пропустити велику розпродаж.

Також багато брендів використовують канали соціальних мереж для роздачі унікальних знижок і пропозицій. Але, знову ж таки, ці майданчики можуть бути недоступні у вашій країні. Тут і стане в нагоді VPN.