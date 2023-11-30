Користувачі Windows 11 отримають доступ до GPT-4 Turbo

Інтегрований у Windows 11 асистент Microsoft Copilot оновить свою мовну модель до GPT-4 Turbo. Про це повідомляє портал Sammobile з посиланням на генерального директора з реклами та веб-сервісів Microsoft Михайла Парахіна.

За словами Парахіна, перед запуском нової версії Copilot їм необхідно усунути низку технічних складнощів. При цьому конкретні терміни переходу на GPT-4 Turbo поки що не озвучені.

GPT-4 Turbo є найсучаснішою і найпотужнішою мовною моделлю компанії OpenAI. Вона має низку переваг порівняно з GPT-4, як-от збільшене контекстне вікно до 128 тис. токенів, що дає змогу генерувати довші та зв’язні тексти.

Крім того, GPT-4 Turbo навчена на найактуальніших даних, зібраних до квітня 2023 року, що підвищує її точність і релевантність. Передбачається, що для Copilot контекстне вікно може бути скорочено, щоб оптимізувати швидкість і ефективність роботи помічника.

Восени користувачам Windows 11 став доступний ШІ-помічник Copilot, значок якого розмістили в панелі завдань. Функція недоступна з російської IP-адреси.