Вийшов Grok 4: новий ШІ, який, за словами Маска – «найрозумнішим в історії людства»

Ілон Маск і його компанія xAI офіційно анонсували Grok 4 — новий ШІ, який, за словами Маска, став «найрозумнішим в історії людства». Модель посіла перше місце в рейтингу Artificial Analysis Intelligence і випередила конкурентів за багатьма показниками. Крім того, була представлена і просунута версія Grok 4 Heavy, що використовує паралельну багатоагентну архітектуру для підвищення точності відповідей.

Grok 4 вже продемонстрував видатні результати: модель набрала 25,4% у найскладнішому тесті Humanity’s Last Exam, випередивши Gemini 2.5 Pro (21,6%) і o3-pro від OpenAI (21%). А версія Grok 4 Heavy з багатоагентною системою показала 44,4% — рівень, якого раніше не досягала жодна з публічних моделей. В іншому бенчмарку — ARC-AGI-2 від Arc Prize — Grok 4 набрав 16,2%, майже вдвічі перевищивши результат найближчого конкурента в особі Claude Opus 4.

За словами Маска, Grok 4 здатний не тільки вирішувати академічні завдання на рівні доктора філософії (PhD) у всіх дисциплінах (наприклад, фізиці або програмуванні), але й виконувати більш прикладні завдання: від генерації відеоігор за описом до прогнозування спортивних подій. А в голосовому режимі він вміє шепотіти, змінювати інтонації і відповідати швидше ChatGPT. Grok 4 Heavy, в свою чергу, працює як дослідницька група: відразу кілька агентів аналізують завдання і вибирають найкраще рішення.

Ключові особливості Grok 4:

в 10 разів потужніший за Grok 3,

100% правильних відповідей в математичній олімпіаді AIME 25,

результат 44,4% в Humanity’s Last Exam з багатоагентною системою (25% — без неї),

PhD-рівень з математики, фізики, програмування та інших галузей знань,

може симулювати зіткнення чорних дір прямо в браузері,

вміє шепотіти, співати, змінювати голос і швидко відповідати в голосовому режимі,

передбачає результати спортивних подій, включаючи фінали чемпіонатів,

Маск планує використовувати Grok 4 для відкриття нових законів фізики — в тому числі заради майбутньої колонізації Марса.

На даний момент Grok 4 доступний за підпискою SuperGrok за $30 на місяць, а просунута версія Grok 4 Heavy — в преміальній підписці SuperGrok Heavy за $300 на місяць.