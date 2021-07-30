Як легко роздрукувати всі паролі, що зберігаються в Chrome і на ваших пристроях Android

Зовсім недавно нас запитали: «чи є спосіб роздрукувати паролі, що зберігаються в обліковому записі Google»?





Хоча немає можливості безпосередньо роздрукувати збережений список паролів Google, ви можете легко завантажити цей список на свій комп’ютер у вигляді простого текстового файлу, а потім роздрукувати його за допомогою вашого улюбленого текстового редактора.

Просто виконайте наступні дії, щоб роздрукувати всі паролі, які Google зберіг з ваших пристроїв:

Клацніть тут щоб перейти на сторінку «Диспетчер паролів» в своєму обліковому записі Google (увійдіть до свого облікового запису, якщо вам буде запропоновано це зробити).

2. Натисніть піктограму «Налаштування паролів», розташовану у верхній частині сторінки (вона виглядає як «шестерня»).

3. Знайдіть рядок з написом «Експортувати паролі» і натисніть кнопку «Експортувати», розташовану праворуч від цього рядка.

4. Натисніть кнопку «Експортувати». Тепер у вас повинен з’явитися простий текстовий файл з ім’ям Google Passwords.csv в папці «Завантаження», що містить список всіх ваших збережених паролів.

5. Відкрийте файл Google Passwords.csv в Блокноті (або в вашому улюбленому текстовому редакторі), і ви побачите список збережених паролів.

Примітка. Перший стовпець у списку – це веб-сайт або служба, для якої використовується пароль. Останні два стовпці (текст після ком) містять ім’я користувача і пароль, які використовуються для входу на цей веб-сайт або службу.

Також варто відзначити, що ви можете відредагувати або видалити будь-який рядок перед друком.

Після того, як ви відредагували інформацію, щоб спростити читання, просто натисніть комбінацію клавіш Ctrl + P, щоб роздрукувати файл.