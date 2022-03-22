Названа функція, яка безглуздо витрачає заряд батареї телефону

Є багато факторів, які впливають на роботу смартфона. Про велику їх кількість ми вже розповідали. Сьогодні ми розглянемо ще одну функцію, яка знижує автономну роботу смартфона. Вона не найочевидніша, тому багато хто про неї не знає.





Функція “Обмін із оточенням” для передачі файлів пристроям поблизу. Принцип її роботи полягає в тому, щоб телефон за допомогою Wi-Fi, Bluetooth та геолокації знаходив доступні пристрої. Таким чином, смартфон постійно сканує простір, використовуючи ці інструменти. Але, як ми вже знаємо, будь-які додаткові процеси негативно впливають на продуктивність та стан батареї.

Як знайти та вимкнути «Обмін із оточенням»

Розглянемо два способи: для телефонів Xiaomi та для інших смартфонів на Android

На пристроях Xiaomi

Зайдіть в налаштування телефону та перейдіть до пункту «Підключення та загальний доступ»; Перейдіть до пункту «Обмін із оточенням»; Переведіть селектор у вимкнене положення.

Щоб вимкнути «Обмін із оточенням» на інших смартфонах на Android

Відкрийте налаштування пристрою та перейдіть до «Google»; Знайдіть розділ «Пристрої та обмін даними», перейдіть до нього; Вимкніть функцію “Обмін із оточенням” та “Показувати повідомлення”.

Застосувавши цей невеликий трюк, ваш телефон довше триматиме батарею і легше працювати.

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