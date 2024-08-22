Смартфони Samsung навчились розпізнавати пісні навіть по голосу користувачів

Зовсім недавно Samsung впровадила функцію «Обвести і знайти» на свої пристрої середнього класу серії Galaxy A, а тепер компанія вирішила прокачати її.

В оновленому системному додатку Google з номером 15.32.37.28 з’явилася функція розпізнавання музики через «Обвести і знайти». Це повноцінний аналог Shazam, але всередині Galaxy AI.

Щойно це нововведення стане доступним, ви побачите новий значок під час активації функції «Обвести і знайти». При натисканні на неї, система почне визначати, що відтворюється на самому пристрої або десь поруч із вами. Причому мелодію можна навіть наспівати.