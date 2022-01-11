Розробники STALKER 2 відреагували на чутки про перенесення гри

Студія GSC Game World, автори однієї з найочікуваніших ігор 2022 – STALKER 2, відреагувала на чутки про перенесення дати релізу гри на осінь поточного року.





“Варто звикнутися з тим, що навколо гри завжди були, є і будуть різні чутки. Іноді їх цікаво почитати. Іноді навіть можна обговорити в спільноті. Але ось довіряти будь-якій подібній інформації я не став би. Адже чутки на те й чутки, що вони завжди засновані на непідтвердженій та неперевіреній інформації. Саме підтверджена інформація – тільки в наших офіційних соцмережах”, – заявив ком’юніті-менеджер компанії на сервері в Discord .

Раніше в Мережі з’явилася чутка про те, що гру можуть перенести з 28 квітня на пізніший термін. Інформацією поділився блогер під ніком OLDboi. Він заявив, що студія незабаром сама оголосить нову дату виходу гри.