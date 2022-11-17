IT-мільярдер безкоштовно пускає пожити та поїсти у своєму будинку

Генеральний директор компанії Airbnb Браян Ческі здає в оренду кімнату у своєму будинку в Сан-Франциско . Про це повідомляє портал Business Insider . Вартість оренди складає $0. Відомо, що кімната в будинку Ческі вже заброньована до березня 2023 року.

В оренду також входить спільне проведення часу з Ческі, оскільки він продовжує жити в цьому будинку, а також безкоштовне печиво, яке IT-мільярдер готуватиме самостійно.

У кімнаті постояльцю пропонується велике ліжко розміру queen-size, дві шафи, письмовий стіл та крісло. Крім того, гість також матиме доступ до ванної кімнати, кухні та вітальні.

За словами Ческі, він опублікував оголошення про здачу у своєму сервісі, щоб довести людям його зручність та безпеку: «Якщо навіть засновник Airbnb так робить, значить можете зробити і ви».