У мережі обговорюють OnlyFake – сервіс генерує підроблені паспорти та права

Шахраї навчилися за лічені хвилини створювати фотографії підроблених документів. У цьому їм допомагає нейромережа OnlyFake. АІ-художник генерує знімки паспортів і водійських прав на будь-яку людину.

На фотографії створюється враження, що посвідчення особи лежить на пухнастому килимі, наче хтось поклав його на підлогу і зробив спеціальний знімок, який потрібен на багатьох сайтах для перевірки.

Коштує така послуга “смішних” грошей – всього 15 доларів за одну фотографію. Експерти вважають, що коли сервіс заборонять, послугу все одно надаватимуть у даркнеті, але вже за великі гроші. “Ера відредагованих за допомогою Photoshop документів закінчується”, – йдеться в описі сервісу.

Наразі нейромережа вміє генерувати документи з 26 країн, включно з США, Великою Британією, Австралією, Канадою та низкою країн ЄС. Розробники не називають своїх імен і приймають оплату тільки криптовалютою.

Згенеровані сервісом OnlyFake не тільки реалістичні, а й проходять перевірки на криптобіржах. За даними 404 Media, за допомогою підроблених документів уже вдалося пройти перевірку KYC на криптобіржі OKX. Користувачі сайту також діляться своїм успіхом у використанні ШІ-документів для обходу перевірок на сайтах Binance, Kraken, Bybit, Bitget, Huobi і PayPal.

Журналісти 404 Media вважають, що подібні сервіси допомагають зловмисникам відмивати кошти і красти гроші. Для розв’язання проблеми експерти пропонують сайтам впроваджувати багатофакторну та поведінкову автентифікацію, запитувати одразу кілька документів для авторизації.