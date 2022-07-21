Компанія Tesla продала майже всі свої біткоїни: це не вигідно

Американський виробник електромобілів Tesla продав 75 ​​відсотків свого портфеля біткоїнів майже на мільярд доларів. Інвестиція виявилася збитковою та погіршила квартальний результат компанії. Про це йдеться у нещодавньому звіті компанії.





Tesla розчарувалася в криптовалюті через те, що активи купувалися за курсу 28 тисяч за монету, а продавати їх довелося вже за 23 тисяч. Як уточнив глава компанії Ілон Маск , продаж був зроблений для збільшення ліквідності в період антиковідних обмежень у Китаї, пише Forbes . Tesla не продала жодного зі своїх активів у Dogecoin. Маск закликав не сприймати продаж криптовалюти як «якийсь вирок біткоїну».

Загалом виручка виробника впала з 18,76 мільярда доларів у попередньому кварталі до 16,93 мільярда у звітному. Таким чином, низка рекордних доходів протягом кількох кварталів поспіль перервалася.

У березні 2021 року Tesla заявила, що інвестувала в біткоїни 1,5 мільярда доларів, а потім на деякий час почала приймати їх як оплату покупок. Однак у травні того ж року Ілон Маск відмовився від цього рішення через негативний вплив майнінгу на довкілля. Пізніше підприємець заявив , що компанія відновить прийом криптовалютних платежів лише тоді, коли половина всіх цифрових активів вироблятиметься на основі відновлюваних джерел енергії (ВІЕ).