Експерт розповів, що робити, якщо не працює NFC на смартфоні
Функція безконтактних платежів все частіше використовується українцями: це зручний і швидкий процес оплати, що дозволяє не носити з собою гаманець з купою банківських карт.
Іноді безконтактна оплата може з тих чи інших причин не працювати. Найпоширеніша проблема – баги в додатках Google Сервісів. Саме через них чіп NFC може працювати в смартфоні неправильно.
Рішення проблеми досить просте: нам потрібно очистити дані Google Сервісів (інформацію про банківські картки, кеш і різні файли).
Очищуємо дані Google
На прикладі смартфона Xiaomi з MIUI 12 на борту: для очищення даних, нам потрібно зайти в налаштування і знайти в них пункт зі списком всіх додатків:
Перед нами постають весь софт і ігри, встановлені на смартфоні . У пошуковому рядку, що знаходиться у верхній частині дисплея, вводимо “сервіси” і відкриваємо налаштування Google Play Сервісів:
Натискаючи на кнопку “Очистити”, нам потрібно вибрати у випадаючому меню пункт з такою самою назвою.
Ми потрапили в сховище даних , яке заточене спеціально для Google Сервісів:
Нас цікавить пункт “Видалити всі дані”. Про всяк випадок рекомендуємо записати або запам’ятати дані від Вашого Google-Акаунта. Нас з нього система не викинула, і ніякі важливі і особисті дані не вилучено, але перестрахуватися, все ж, варто.
Після проведеної операції перезавантажуємо смартфон.
- Спробуйте таким самим способом очистити дані додатка, через який ви робите безконтактні платежі, попередньо записавши всі свої особисті дані.
Після проведених операцій модуль NFC повинен працювати.
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