Експерт розповів, що робити, якщо не працює NFC на смартфоні

Функція безконтактних платежів все частіше використовується українцями: це зручний і швидкий процес оплати, що дозволяє не носити з собою гаманець з купою банківських карт.





Іноді безконтактна оплата може з тих чи інших причин не працювати. Найпоширеніша проблема – баги в додатках Google Сервісів. Саме через них чіп NFC може працювати в смартфоні неправильно.

Рішення проблеми досить просте: нам потрібно очистити дані Google Сервісів (інформацію про банківські картки, кеш і різні файли).

Очищуємо дані Google

На прикладі смартфона Xiaomi з MIUI 12 на борту: для очищення даних, нам потрібно зайти в налаштування і знайти в них пункт зі списком всіх додатків:

Перед нами постають весь софт і ігри, встановлені на смартфоні . У пошуковому рядку, що знаходиться у верхній частині дисплея, вводимо “сервіси” і відкриваємо налаштування Google Play Сервісів:

Натискаючи на кнопку “Очистити”, нам потрібно вибрати у випадаючому меню пункт з такою самою назвою.

Ми потрапили в сховище даних , яке заточене спеціально для Google Сервісів:

Нас цікавить пункт “Видалити всі дані”. Про всяк випадок рекомендуємо записати або запам’ятати дані від Вашого Google-Акаунта. Нас з нього система не викинула, і ніякі важливі і особисті дані не вилучено, але перестрахуватися, все ж, варто.

Після проведеної операції перезавантажуємо смартфон.

Спробуйте таким самим способом очистити дані додатка, через який ви робите безконтактні платежі, попередньо записавши всі свої особисті дані.

Після проведених операцій модуль NFC повинен працювати.