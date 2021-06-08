Хакери дали поради українцям, які допоможуть придумати і не забути найнадійніший пароль

Вам не з чуток відомо про те, як важлива інформаційна безпека в наш час. Мати один пароль на всі облікові записи – це величезна загроза для вашої конфіденційності.





Особливо важливий вхід в банківські сервіси або соціальні мережі, в яких зберігається величезна кількість інформації про вас. Дуже важливо мати паролі, які хакери вгадати не зможуть. Тут не підійде просто послідовність цифр або дата вашого народження.

Сьогодні ми підготували для вас два способи, як можна придумати надійний пароль і не забути його.

1. Назва сайту

Припустимо, вам потрібно придумати пароль в Instagram, запишіть назву цього сайту навпаки (тобто Instagram – Margatsni)

Це ще не все, тепер після кожної букви в цьому слові поставте числа з вашої дати народження. Це буде виглядати приблизно так (1.01.1977 – M1a1r1g9a7t7sni)

Тепер потрібно зробити ще дві поправки, завдяки яким, ваш пароль точно не ніхто не відгадає: першу букву робимо великою, а в кінці поставимо запитання або знак оклику.

2. Речення

Другий спосіб, це такий варіант, в якому ми беремо будь-яке речення (яке ми добре пам’ятаємо) і для пароля використовуємо перші літери кожного слова. Наприклад, «Послухайте адже якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно» – ПаЯзЗзцкП

Якщо пароль потрібен на латинській клавіатурі то просто беремо речення англійською.

І ще одна фішечка від хакерів: на кінці ставимо значок долара, знак питання або знак оклику, а також грати або зірочку.