У Windows 11 диспетчер завдань скоро стане непотрібним

Навряд чи знайдеться користувач Windows, якому не доводилося використовувати перевірену часом комбінацію клавіш Ctrl + Alt + Delete, що неминуче призводить до виклику інтерфейсу диспетчера завдань. Диспетчер завдань служить для багатьох цілей, але найчастіше його використовують для примусового завершення роботи програм, які не реагують на запити. Однак ця добре відома комбінація клавіш може незабаром застаріти, оскільки Microsoft має намір впорядкувати завершення процесів.

Нова функція

Microsoft представила цю функцію, що змінює правила гри, в ранній тестовій версії Windows 11, і підтвердила на конференції Build, що незабаром вона буде включена в основну версію операційної системи. Модифікація передбачає надання користувачам можливості примусово закривати програми безпосередньо з робочого столу, без використання диспетчера завдань. Ця можливість буде доступна через контекстне меню ПКМ, куди буде інтегровано необхідну опцію.

Ця функціональність паралельна тій, що існує в конкуруючій системі Microsoft, macOS, яка аналогічно дозволяє користувачам “вбивати” процеси без необхідності запускати спеціальний додаток.

Для любителів пригод оновлена функція наразі доступна для тестування в нещодавно випущеній Windows 11 Insider Preview Build 23466. Крім того, користувачі можуть терпляче чекати, коли Microsoft включить її в повну версію системи. Крім того, в новій збірці з’явилася підтримка на системному рівні архівів RAR, Tar, 7-zip і gz.