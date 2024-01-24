Windows 11 стиснули до 100 мб – що з цього вийшло

Ентузіаст під псевдонімом NTDEV зумів створити найлегшу в історії версію операційної системи Windows 11.

Під час створення легкої версії ОС ентузіаст надихався набором інструментів MinWin, над яким Microsoft працювала багато років тому. Стиснута до 100 МБ Windows 11 продовжила працювати. Але, зрозуміло, без нюансів не обійшлося.

Так, компактна версія ОС позбулася графічного інтерфейсу. Максимально полегшена збірка Windows 11 під назвою NT-DOS працює виключно в текстовому режимі. При цьому зберігся режим багатозадачності.

100 МБ – це вага образу. Після встановлення компактної Windows 11 на HDD або SSD комп’ютера вона займає вже 1,9 ГБ.

У вільному доступі “100-мегабайтової” Windows 11 немає. Чи планує ентузіаст викладати ОС для всіх охочих, невідомо.