YouTube почне показувати рекламу під час паузи

Google тестує показ реклами на YouTube під час паузи відео. Про це повідомляє видання Dexerto.

Зараз рекламу під час паузи бачить частина користувачів YouTube. Незабаром вона може з’явитися у глядачів по всьому світу. Банери відображаються на весь плеєр, але якщо натиснути кнопку “Плей”, реклама автоматично зникне, дозволивши продовжити перегляд ролика.

Експеримент із показу рекламних оголошень під час паузи почався на початку 2024 року. Така реклама відображалася у версії YouTube для ТБ. Google вже оцінила успіх цього нововведення:

У першому кварталі 2024 року ми виявили велику увагу після запровадження пілотного проєкту реклами на паузі на телевізорах. Це новий формат безперервної реклами, який з’являється, коли користувачі призупиняють контент. Початкові результати показують, що реклама на паузі призводить до сильних результатів підйому бренду та привертає увагу. Філіп Шиндлер

Старший віце-президент Google

Представники Google не повідомили, коли новий тип реклами з’явиться на всіх пристроях.