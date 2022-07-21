Вийшла iOS 15.6, мабуть остання версія 15-ки

Оновлення iOS 15.6 вирішує проблему з низкою неполадок, а саме:





виправлено помилку, через яку в Налаштуваннях могла відображатися інформація про те, що сховище заповнене, навіть за наявності вільного місця;

виправлено помилку, через яку пристрої Брайля могли реагувати повільно або переставати реагувати під час навігації за текстом у програмі «Пошта»;

виправлено помилку в Safari, через яку вкладки могли повертатися до відображення раніше відкритих веб-сторінок.

Крім цього, нова опція з’явилася в телевізійному додатку Apple : тепер у ньому можна перезапустити спортивну гру, що вже йде в прямому ефірі, а також поставити її на паузу або перемотати вперед.

Як оновитися до iOS 15.6

Інсталювати оновлення можуть усі власники сумісних пристроїв. Для цього потрібно перейти в Налаштування -> Основні -> розділ “Оновлення ПЗ”. Там ви побачите пропозицію про завантаження iOS 15.6. Натисніть на нього.