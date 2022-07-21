Softnews
Вийшла iOS 15.6, мабуть остання версія 15-ки
Не виключено, що нове оновлення – одне з останніх, яке побачить гілка 15.x, оскільки версія iOS 16 для всіх користувачів має бути випущена вже у вересні.
Оновлення iOS 15.6 вирішує проблему з низкою неполадок, а саме:
- виправлено помилку, через яку в Налаштуваннях могла відображатися інформація про те, що сховище заповнене, навіть за наявності вільного місця;
- виправлено помилку, через яку пристрої Брайля могли реагувати повільно або переставати реагувати під час навігації за текстом у програмі «Пошта»;
- виправлено помилку в Safari, через яку вкладки могли повертатися до відображення раніше відкритих веб-сторінок.
Крім цього, нова опція з’явилася в телевізійному додатку Apple : тепер у ньому можна перезапустити спортивну гру, що вже йде в прямому ефірі, а також поставити її на паузу або перемотати вперед.
Як оновитися до iOS 15.6
Інсталювати оновлення можуть усі власники сумісних пристроїв. Для цього потрібно перейти в Налаштування -> Основні -> розділ “Оновлення ПЗ”. Там ви побачите пропозицію про завантаження iOS 15.6. Натисніть на нього.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter