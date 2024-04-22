Слідом за США ще одна країна вирішила заборонити TikTok

Влада Казахстану почала обговорювати можливість блокування соціальної мережі TikTok.

Міністр культури та інформації Казахстану Аїда Балаєва заявила, що зараз влада обговорює питання обмеження доступу до TikTok на території країни. За її словами, казахстанські відомства вивчають досвід інших держав, які вже заборонили соцмережу.

“Потрібно вже розглядати [питання заборони TikTok], тому що ми залучені до цього всього, діти дивляться, і бачите, які матюки там”, – сказала глава відомства.

18 квітня стало відомо, що в Киргизії обмежили доступ до TikTok. Такий захід було ухвалено після численних звернень від організацій, у яких було висловлено стурбованість щодо шкідливого впливу соцмережі на психічний розвиток і здоров’я дітей.

Раніше Байден заявив про готовність заборонити TikTok у США