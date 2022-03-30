Список смартфонів Xiaomi які отримають Android 13

Компанія “Xiaomi” все частіше намагається бути першою у питаннях комплектації своїх смартфонів та програмного забезпечення до них. Добре це чи ні кожен вирішить для себе сам, але працелюбності розробників можна лише позаздрити.





У часи коли 75% смартфонів ще не отримали MIUI на базі Android 12, Xiaomi вже приступає до адаптації Android 13, а список моделей, які точно будуть оновлені, стає надбанням громадськості.

Android 13

Насамперед пояснимо чому смартфони з цього списку точно отримають оновлення. Справа в тому, що розробка на ранніх етапах завжди починається з першочергових та наймасовіших, актуальних моделей.

До того ж, нові принципи отримання оновлень Xiaomi були переглянуті і перелічені нижче моделі смартфонів повинні отримати Android 13 згідно з офіційними заявами.

Як ви бачите список досить великий і нехай термін виходу стабільних версій поки не відомий, тестування на смартфонах дванадцятої серії почнеться на початку літа.

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