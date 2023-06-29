У Windows знайшли приховану кнопку: вона призначена для екстреного випадку

Є кілька способів перезавантажити комп’ютер із Windows – від фізичної кнопки до введення спеціальної команди у командному рядку. Однак про один, найультимативніший варіант, багато хто ніколи не чув – він називається «Аварійне перезавантаження».

Це не нова функція – її додали з часів операційної системи Windows Vista – і, як випливає з назви, вона призначена для перезавантаження комп’ютера в екстреній ситуації, коли система зависає або щось серйозно йде не так. Найкраще розглядати це як програмну альтернативу фізичній кнопці Reset, коли більше нічого не працює, а не як стандартне перезавантаження через меню «Пуск».

Як зробити аварійне перезавантаження комп’ютера:

Одночасно натисніть клавішу CTRL+ALT+DEL на клавіатурі. Утримуючи CTRL, натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ в нижньому правому кутку екрана. Натисніть кнопку ОК.

Windows видасть попередження про втрату всіх незбережених даних, яке потрібно підтвердити.

Звичайно, ця функція буде працювати лише тоді, коли є можливість увійти до вищезгаданого меню. У разі повного зависання системи залишиться лише натиснути Reset або видерти шнур живлення з розетки. Але в багатьох ситуаціях цього можна уникнути і скористатися варіантом, запропонованим Microsoft.