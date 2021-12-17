Виявлено простий та незвичайний спосіб крадіжки грошей через смартфон

Хакери почали застосовувати незвичайний спосіб крадіжки грошей із банківських акаунтів. Про новий спосіб шахрайства повідомили у компанії Cofense.





За словами експертів, зловмисники розсилають клієнтам банків електронні листи з повідомленням про те, що їхні облікові записи зламані, тому рекомендується терміново змінити пароль. Щоб зробити це, злочинці пропонують відсканувати QR-код, що знаходиться в листі.

Зашифроване в QR-коді посилання веде на підроблений ресурс, на якому користувач вводить свою конфіденційну інформацію і таким чином власноручно передає дані для входу шахраям.

Щоб не стати жертвою такого обману, клієнтам банків не слід переходити за посиланнями у листах і у разі потреби потрібно зв’язуватися з банком лише офіційними каналами.